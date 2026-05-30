Gece Denetiminde Dikkat Çeken Ceza

G.Tarihi: 29.05.2026 12:16
Isparta’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen trafik ve asayiş uygulamasında kesilen yüksek tutarlı idari para cezası gündem oldu. 19 Mayıs gecesi Bağlar Mahallesi’nde yapılan denetimlerde, ehliyetsiz araç kullandığı belirlenen bir sürücüye ve araç sahibine toplam 240 bin TL ceza uygulandı.

Edinilen bilgilere göre, saat 00.20 sıralarında polis ekiplerince durdurulan aracın sürücüsü M. Eryılmaz’ın sürücü belgesinin daha önce iptal edildiği tespit edildi. Yapılan kontrollerin ardından sürücüye 200 bin TL, araç sahibine ise 40 bin TL olmak üzere toplam 240 bin TL idari para cezası kesildi.

Ceza tutarını öğrendikten sonra uygulamaya tepki gösteren sürücü, kurallara uyduğunu ve denetim noktasında polisin "dur" ihtarına riayet ettiğini belirtti. Sürücü, alkol kullanmadığını ve herhangi bir trafik ihlalinde bulunmadığını ifade ederek cezanın yüksekliğine dikkat çekti.

Öte yandan uygulamanın, kent genelinde sürdürülen rutin trafik ve asayiş denetimleri kapsamında gerçekleştirildiği öğrenildi. Yetkililer, sürücülerin trafik kurallarına ve yasal yükümlülüklere uymalarının hem can güvenliği hem de olası yaptırımlarla karşılaşmamaları açısından büyük önem taşıdığını vurguluyor.

 

