Isparta Belediyesi, şimdi de gözünü Çünür Tepesi’ne Dikti!

Kirazlıdere, Kirazlıtepe, Andık Deresi, Millet Bahçesi ve Masal Parkı projeleriyle şehirde yeni sosyal yaşam alanları oluşturan Isparta Belediyesi, şimdi de gözünü Çünür Tepesi’ne çevirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in tanıtım videosunda yer verdiği açıklamalara göre, Çünür Tepesi’nin Isparta’nın yeni cazibe merkezlerinden biri olması hedefleniyor.

Şehrin farklı noktalarından rahatlıkla görülebilen tepe üzerinde devam eden çalışmalarda büyük bir sosyal yaşam alanı planlanıyor. Videoda konuşan Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Çünür Tepesi’nin yalnızca bir seyir noktası olmayacağını, vatandaşların aileleriyle vakit geçirebileceği özel bir yaşam alanına dönüştürüleceğini ifade etti.

Projede sosyal donatı alanları, dinlenme bölümleri, yürüyüş alanları ve manzaraya hâkim noktaların ön plana çıkarılması planlanırken, bölgenin özellikle gençler ve aileler için yeni bir buluşma noktası olması amaçlanıyor. Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Başdeğirmen, Isparta’ya değer katacak projeleri bir bir hayata geçirmeye devam edeceklerini söyledi.

Tanıtım görüntülerinde hem devam eden inşaat çalışmaları hem de tepenin şehir manzarası dikkat çekerken, Çünür Tepesi’nin tamamlandığında Isparta’nın yeni simge alanlarından biri olması bekleniyor. Belediye ekiplerinin sahada yoğun şekilde çalışmalarını sürdürdüğü projede, modern mimari ile doğal yapının bir arada korunacağı vurgulandı.

Isparta Belediyesi’nin son dönemde art arda hayata geçirdiği sosyal yaşam projelerine bir yenisinin daha eklenmesi planlanırken, Çünür Tepesi projesi şimdiden şehirde merak uyandırdı.



