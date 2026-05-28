Aynı Direğe İkinci Kaza: Vatandaşlar Tepkili

Isparta’da Mimarsinan Caddesi 1738. Sokak üzerinde bulunan aydınlatma direği, son günlerde yaşanan peş peşe kazalar nedeniyle yeniden gündeme geldi. Daha önce bir kamyonetin çarpması sonucu zarar gören direk, bu kez geri manevra yapan bir otomobilin hedefi oldu.

İddiaya göre geçtiğimiz günlerde bölgede seyir halinde olan bir kamyonet sürücüsü, kontrolünü kaybederek aydınlatma direğine çarptı. Kazanın ardından belediye ekipleri tarafından bölgede çalışma yapılarak hasar gören direk onarıldı.

Ancak aynı noktada dün öğle saatlerinde bir başka kaza daha yaşandı. Trafiğe kapalı sokağa geri geri girdiği öğrenilen bir otomobil, manevra sırasında yeniden aydınlatma direğine çarptı. Çarpmanın etkisiyle direğin tekrar yamulduğu görüldü. Kazada araçta ciddi hasar oluşmadığı öğrenildi.

Bölgedeki esnaflar yaşanan olay sonrası durumu zabıta ekiplerine bildirirken, olay yerinde inceleme yapıldığı belirtildi. Aynı noktada kısa süre içerisinde ikinci kez benzer kazanın yaşanması dikkat çekti.

Vatandaşlar ise özellikle dar sokaklarda sürücülerin daha dikkatli hareket etmesi gerektiğini belirterek kamu malına zarar verilmemesi konusunda hassasiyet çağrısında bulundu. Bölge sakinleri, trafiğe kapalı alanlarda kontrolsüz manevraların hem yayalar hem de çevredeki yapılar açısından risk oluşturduğunu ifade etti.







