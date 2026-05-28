Gül Kokusu Isparta’yı Yeniden Sardı

Türkiye’nin gül bahçesi olarak bilinen Isparta’da, Mayıs ayının gelişiyle birlikte doğa yeniden renklenmeye başladı. Şehrin dört bir yanını saran pembe gül bahçeleri hem görüntüsü hem de mis kokusuyla adeta büyüleyici bir atmosfere dönüştü. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte açan güller, özellikle doğa ve fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Gül üretiminin önemli merkezlerinden biri olan Güneykent’te ise sezon hareketliliği başladı. Yeni hasat dönemi öncesinde bahçelerde yoğun hazırlık sürerken, kilometrelerce uzanan gül tarlaları kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bölge, bu yıl da yerli ve yabancı turistlerin en çok ziyaret ettiği noktalardan biri olmaya hazırlanıyor.

Her yıl binlerce kişiyi ağırlayan gül bahçeleri yalnızca üretim açısından değil, sunduğu doğal atmosferle de dikkat çekiyor. Gün doğumunda gerçekleştirilen gül toplama etkinlikleri ziyaretçilere unutulmaz anlar yaşatırken, ortaya çıkan manzaralar sosyal medyada büyük ilgi görüyor.

Turizm sezonunun hareketlenmesiyle birlikte bölgedeki oteller, pansiyonlar ve işletmeler de hazırlıklarını tamamladı. Esnaf ve üreticiler, bu yılki sezonun hem turizm hem de ekonomi açısından verimli geçmesini bekliyor.

Yetkililer ise doğanın en özel güzelliklerinden birine tanıklık etmek isteyen herkesi Isparta’nın gül bahçelerini keşfetmeye davet etti. Özellikle Güneykent’te oluşan eşsiz manzaraların önümüzdeki günlerde yoğun ilgi görmesi bekleniyor.









