Düğün Hayali Var, Bütçe Hesabı Daha Büyük: Gelinliklerde Fiyatlar 100 Bin Lirayı Gördü

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte düğün hazırlıkları da hız kazandı. Evlilik planı yapan çiftler salon, fotoğrafçı ve organizasyon telaşının yanı sıra gelinlik seçimi için de mağazaların yolunu tutuyor. Ancak bu yıl gelin adaylarını en çok zorlayan konuların başında artan maliyetler geliyor.

Gelinlik sektöründe faaliyet gösteren işletmeciler, geçen yıla göre fiyatlarda ciddi yükseliş yaşandığını belirtirken, gelinlik fiyatlarının modele ve işçiliğe göre 20 bin liradan başlayıp 100 bin liraya kadar ulaşabildiğini ifade ediyor.

Artan maliyetler nedeniyle düğün alışkanlıklarında da değişiklik yaşanıyor. Daha önce ayrı ayrı yapılan kına, nişan ve düğün organizasyonları artık tek güne sığdırılmaya çalışılıyor. Birçok çift hem zamandan hem de bütçeden tasarruf etmek amacıyla etkinliklerini birleştiriyor.

Sektör temsilcileri, gelin adaylarının artık gösterişli ve yüksek maliyetli modeller yerine daha sade ve ekonomik seçeneklere yöneldiğini belirtiyor. Özellikle son yıllarda kiralık gelinliklere olan talepte dikkat çekici bir artış yaşandığı ifade ediliyor.

İşletmecilerin verdiği bilgilere göre günümüzde tercihlerin büyük bölümü kiralama yönünde şekilleniyor. Satın alma maliyetlerinin yükselmesi nedeniyle birçok çift, düğünde kullanılacak gelinliği kiralayarak bütçesini korumayı tercih ediyor. Kiralık gelinlik fiyatları ise modeline göre yaklaşık 15 bin ile 55 bin lira arasında değişiyor.

Düğün hazırlıklarında dikkat çeken bir diğer değişim ise masrafların paylaşılması oldu. Geleneksel olarak gelinlik ücretinin damat tarafı tarafından karşılandığı düşünülse de son dönemde çiftlerin ortak bütçe oluşturduğu ve harcamaları birlikte üstlendiği görülüyor.

Gelinlik seçim sürecinde de eski alışkanlıklar geride kalmaya başladı. Geçmişte aile bireylerinin yoğun katılımıyla yapılan seçimlerin yerini artık daha sade tercihler aldı. İşletmeciler, günümüzde gelin adaylarının çoğunlukla yalnızca damat adaylarıyla birlikte mağazalara geldiğini ve karar sürecinin daha hızlı ilerlediğini belirtiyor.

Düğün sezonunun başlamasıyla birlikte sektörde hareketlilik yaşanırken, hem çiftler hem de işletmeler yoğun bir yaz dönemi geçirmeye hazırlanıyor.