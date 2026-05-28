Kontrolden Çıkan Otomobil Tarlaya Savruldu

Isparta’nın Şarkikaraağaç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkarak tarlaya savrulan otomobilde bulunan 2’si çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Kerkük Mahallesi 101. Çevre Yolu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Konya yönünden Isparta istikametine seyir halinde olan O.K. yönetimindeki 07 P 0051 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yol kenarındaki tarlaya uçtu.

Kazada sürücü O.K. ile araçta yolcu olarak bulunan 4 yaşındaki O.P.K., 5 yaşındaki A.H.K. ve 31 yaşındaki H.K. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kazanın ardından otomobilin bulunduğu tarlada maddi hasar oluşurken, ekipler bölgede güvenlik önlemi aldı.