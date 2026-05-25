Tır Kazasında Korku Dolu Anlar

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesine bağlı Tatarlı beldesi ile Çiçektepe–Karadilli arasında meydana gelen trafik kazasında iki tır kafa kafaya çarpıştı. 20 Mayıs günü saat 11.00 sıralarında yaşanan kazada çarpışmanın etkisiyle araçlarda yangın çıktı.

Kazanın ardından ortaya çıkan yeni görüntülerde, çevrede bulunan vatandaşların yangına müdahale etmek için yangın tüpü kullandığı ancak tüpün boş olduğu görüldü. Müdahalenin yetersiz kalması üzerine alevler kısa sürede büyüyerek her iki tırı da sardı.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Tatarlı Belediyesi İtfaiye Ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangın sonrası tırlar kullanılamaz hale gelirken, kazada sürücülerin yaralandığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



