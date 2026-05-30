ISPARTA'DA BİR İLK!

BİLİM ŞEHRİ OLMA YOLUNDA

TÜBİTAK'TAN ISPARTA'YA DEV DESTEK

100'E YAKIN PROJE SERGİLENECEK

Isparta Bir İlke Hazırlanıyor: TÜBİTAK Bilim Şenlikleri İlk Kez Düzenlenecek

Isparta, bilim ve teknoloji alanında önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. TÜBİTAK tarafından desteklenen 4007 Bilim Şenlikleri kapsamında kentte ilk kez geniş katılımlı bilim etkinlikleri gerçekleştirilecek.

Bilimsel düşünceyi toplumun her kesimine ulaştırmayı amaçlayan proje kapsamında Isparta merkez, Eğirdir ve Yalvaç'ta üç ayrı bilim şenliği düzenlenecek. TÜBİTAK tarafından desteklenen projeler için toplam 2 milyon 500 bin liralık hibe sağlandı.

Isparta İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, kentin eğitim ve bilim alanındaki çalışmalarının her geçen gün güçlendiğini belirterek, bilim kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik projelere büyük önem verdiklerini söyledi.

Ocak, Isparta'nın ilk kez üç farklı TÜBİTAK 4007 projesine ev sahipliği yapacağını vurgulayarak, bu gelişmenin şehir adına önemli bir başarı olduğunu ifade etti.

Bilim şenliğinin 15-17 Ekim tarihleri arasında Gökkubbe Fuar Alanı'nda gerçekleştirileceğini belirten Ocak, etkinliklerde yaklaşık 100 proje ve faaliyet yer alacağını söyledi. Şenlik kapsamında öğrenciler ve vatandaşlar bilimsel deneylerden atölye çalışmalarına, laboratuvar uygulamalarından teknoloji gösterilerine kadar birçok etkinlikle buluşacak.

Projelerin yalnızca İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çalışması olmadığını belirten Ocak, Valilik koordinasyonunda belediye, üniversite, kamu kurumları ve sivil paydaşların katkılarıyla kapsamlı bir organizasyon hazırlandığını ifade etti.

Etkinlikler kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Mobil Bilim Tırı da Isparta'ya gelecek. Öğrenciler, bilimsel uygulamaları yerinde deneyimleme fırsatı bulacak.

Isparta'nın geleceğini bilim ve teknolojiyle şekillendirmek istediklerini dile getiren Ocak, öğrencilerin araştırmaya, üretmeye ve proje geliştirmeye teşvik edilmesinin büyük önem taşıdığını söyledi. TÜBİTAK ve Teknofest başta olmak üzere bilimsel organizasyonlara gösterilen ilginin her geçen yıl arttığını belirten Ocak, gençlerin bu alanlarda daha fazla yer almasının hem şehrin hem de ülkenin geleceğine katkı sağlayacağını kaydetti.

Bilim şenliklerinde sergiler, deney istasyonları, atölyeler, bilimsel oyunlar, söyleşiler, gözlem etkinlikleri ve uygulamalı çalışmalar yer alacak. Organizasyonun, öğrencilerin bilimle buluşmasına ve bilimsel farkındalığın artırılmasına önemli katkı sunması bekleniyor.