Isparta 32 Spor’un Gençleri Vali Baruş’u Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından düzenlenen U-19 Gelişim Ligi'nde tarihi bir başarıya imza atan Isparta 32 Spor'un U-19 takımı, yarı finale yükselerek büyük bir başarı elde etti. Bu önemli başarı öncesi, genç sporcular Vali Aydın Baruş'u ziyaret etti.

Vali Baruş, genç sporcuları bu tarihi başarıları için tek tek tebrik ederek, sporla ilgilenmelerinin önemini vurguladı. Pazar günü Bucaspor ile yapacakları yarı final maçı öncesi başarılar dileyen Vali Baruş, gençlerin Isparta'nın adını spor başarılarıyla duyurduğu için teşekkür etti. Ayrıca, gençlerin yaştaşılarına ve kendilerinden küçüklere güzel bir örnek teşkil ettiğini belirtti.

Gençler, Vali Baruş'un teşvik edici ve destekleyici sözleriyle motive olurken, önemli maçları için daha da azimli ve hazır olduklarını ifade ettiler.

Kamuoyuna duyurulur.