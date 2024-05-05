

Isparta’da Lokantalarda Yemeklere Zam Geldi

Isparta'da, kırmızı ve beyaz et fiyatlarındaki artışların ardından lokantalarda yemek fiyatlarında da önemli bir artış yaşandı. Geçtiğimiz ay 110 liraya satılan az saç kavurma ve az pilav, şu anda 180 liraya yükseldi. Aynı şekilde, tek kişilik tek şiş köftenin fiyatı da 200 lirayı aştı. Bu zam oranıyla birlikte, yemek fiyatlarında son bir ayda ortalama yüzde 30'luk bir artış yaşandı.

Isparta'daki lokantalarda yemek fiyatları şu şekilde:

Tek kişilik tam tas kebabı: 200 lira

Tek kişilik az tas kebabı: 120 lira

Tek kişilik tam saç kavurma: 200 lira

Tek kişilik az saç kavurma: 120 lira

Tek kişilik tam pilav: 60 lira

Tek kişilik az pilav: 40 lira

Tek kişilik tek kıymalı pide: 100 lira

Tek kişilik tek şiş: 200 lira

Bu fiyatlar, Isparta'da yemek yemek isteyenleri olumsuz etkileyebilirken, artan maliyetlerin lokanta fiyatlarına yansıdığı gözlemleniyor.

Kamuoyuna duyurulur.