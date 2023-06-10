Vali Baruş: Gölcük Tabiat Parkı'nda Çevre Haftası Etkinlikleriyle Doğayı Koruma Bilincini Artırdık

Çevre Haftası etkinlikleri ödül töreni ve doğa yürüyüşü ile sona erdi. Gölcük Tabiat Parkı'nda düzenlenen programa Vali Aydın Baruş'un yanı sıra il müdürleri, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

Program, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü tarafından su kaynaklarımızın korunmasının önemine dikkat çekmek amacıyla düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin Vali Baruş tarafından verilmesiyle başladı.Ardından Vali Baruş ve davetlilerin katılımıyla Gölcük Gölü'nün muhteşem manzarası ve tabiat parkının eşsiz bitki örtüsü eşliğinde bir yürüyüş gerçekleştirildi.Yürüyüş sonunda yaptığı açıklamada Gölcük Tabiat Parkı'nın Isparta'nın en güzel doğal varlıklarından biri olduğunu belirten Vali Baruş, doğanın korunması ve temiz tutulmasına yönelik olarak Ispartalıların duyarlı olmasını istedi.Vali Baruş, "Çevre Haftası münasebetiyle düzenlenen resim ve fotoğraf yarışmalarında dereceye giren gençlerimize ödüllerini verdik. Onlarla gurur duyuyoruz. Çevre konusuna dikkat çekmek için çok güzel resimler yapmışlar, fotoğraflar çekmişler. Özellikle su kaynaklarımızın korunması, su kıtlığının nelere yol açtığı, hangi çevresel facialara yol açtığına ilişkin temaları işlemişler. Çevre kirliliğinden mutlaka korunmamız lazım" dedi.Gölcük Gölü'nün Isparta'nın en güzel doğal varlıklarından biri olduğunu vurgulayan Vali Baruş, ziyaretçilere önemli bir çağrıda bulundu. Yürüyüş ve piknik sırasında doğaya kirletici maddelerin bırakıldığını gözlemlediklerini belirten Vali Baruş, bu durumun üzücü olduğunu ve duyarsızlığın diğer insanları da üzdüğünü ifade etti.Baruş, "Buradan tüm Ispartalıların dikkatini çekmek istiyorum. Böyle bir doğal varlığı başka bir yerde bulmanız mümkün değil. Dolayısıyla bu varlığı korumamız lazım. Suyun kirlenmemesi için, çevresinin güzel görünmesi için ve dışarıdan gelen misafirlerimize özellikle mahcup olmamamız için. Çünkü buraya sadece Isparta'dan değil, Türkiye'nin dört bir tarafından insanlar geliyor. Bu güzel manzarayı seyretmek, doğanın sesini dinlemek, kuşların sesini dinlemek için çevrede olan meyve ağaçlarını görmek, üzerlerindeki meyvelerden koparmak, doğal bir meyveyi tatmanın mutluluğuna varmak için çok sayıda insan burayı ziyaret ediyor. Dolayısıyla onlara mahcup olmamamız lazım. Isparta'nın temiz bir şehir olduğunu ve çevresini koruduğunu, doğal varlıkları koruduğunu özellikle göstermemiz lazım" şeklinde konuştu.#ÇevreHaftası #ÖdülTöreni #DoğaYürüyüşü #GölcükTabiatParkı #Isparta #Duyarlılık #DoğaNınKorunması