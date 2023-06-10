Burdur'da yaşanan bir trafik kazasında iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır olmak üzere 5 kişi ise yaralandı. Kaza, Burdur-Karamanlı yolu Hacılar mevkiinde gerçekleşti. İlk belirlemelere göre, 16 AAN 582 plakalı otomobil sürücüsü kontrolü kaybederek karşı şeride geçti ve 15 AAK 125 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 2'si ağır 5 kişi de yaralandı. Yaralılar hemen çevredeki hastanelere sevk edilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Detaylı bilgilendirme için yetkililerin açıklamaları bekleniyor.

