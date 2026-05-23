Isparta Kurban Bayramı’nda Ulaşım Ücretsiz Mi Olacak?

Kurban Bayramı’nda Ulaşım Ücretsiz Olacak

Isparta Belediyesi, Kurban Bayramı boyunca vatandaşların huzurlu ve rahat bir bayram geçirebilmesi amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı. Bayram süresince ulaşım, temizlik, zabıta, itfaiye ve mezbaha hizmetlerinde ekipler 24 saat esasına göre görev yapacak.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, bayramın ilk iki günü halk otobüslerinin ücretsiz hizmet vereceğini açıkladı. Vatandaşların bayram ziyaretlerini daha rahat gerçekleştirebilmesi amacıyla ulaşım desteği sağlanacağı belirtildi.

Bayramda Halk Otobüsü Saatleri 1. Gün: 09.00

09.00 2. Gün: 08.30

08.30 3. Gün: 08.00

08.00 4. Gün: 08.00

Arife günü ikindi namazının ardından mezarlıklar ve şehitliğe ücretsiz otobüs seferleri düzenlenecek. Bayram süresince vatandaşların yoğunluk yaşamaması adına ek önlemler de alınacak.

Kurban ibadetini belediye mezbahasında gerçekleştirecek vatandaşlar için de gerekli hazırlıkların tamamlandığı bildirildi. Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki mezbahada bekleme alanları oluşturulurken, hijyen ve düzen konusunda tedbirler artırıldı.

Bayram boyunca vatandaşların talep, şikayet ve ihbarlarını iletebilmeleri amacıyla belediyenin ilgili birimleri kesintisiz görev yapacak. Vatandaşlar Alo 153 hattı ve belediyenin WhatsApp iletişim hattı üzerinden belediyeye ulaşabilecek.

Bayramda Nöbetçi Fırınlar

Gül Ekmek Teknesi – Çünür Mahallesi 102 Cadde No:158/1

– Çünür Mahallesi 102 Cadde No:158/1 Gülcü Fırını – Hanife Sultan Mahallesi 124 Cadde No:2-4

– Hanife Sultan Mahallesi 124 Cadde No:2-4 Gevrekler Taş Fırın – Savköy Antalya Yolu

– Savköy Antalya Yolu Yeşilyayla Ekmek Fabrikası – Gülcü Mahallesi 3532 Sokak No:45 / Yedişehitler Mahallesi 108 Mehmet Akif Caddesi No:137/1

Bayram boyunca zabıta, temizlik, itfaiye, su ve kanalizasyon, fen işleri ile veteriner işleri müdürlüklerinin de kesintisiz hizmet vereceği bildirildi.



