Bakan Koca haklı çıktı! Ülkeler peş peşe siparişleri iptal etmeye başladı

Kanda pıhtılaşmaya yol açtığı iddialarının ardından AstraZeneca'nın KOVID-19 aşısının kullanımını durduran ülke sayısı 21'e yükselmişti. Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca ise Aralık ayında bu konuyla ilgili yaptığı açıklamada, 'AstraZeneca' aşısını ucuz olduğu halde güvenilir bulmadıkları için almadıklarını söylemişti.