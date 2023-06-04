Klasik Otomobiller Gül Festivali'nde Buluştu: Isparta'nın Sokakları Nostalji Rüzgarı Estirdi!

Isparta, unutulmaz bir etkinliğe ev sahipliği yaparak klasik otomobil tutkunlarını büyülü bir yolculuğa çıkardı. Türkiye'nin ünlü Gül Festivali, bu kez klasik otomobillerin büyüleyici dünyasıyla renklendi. Mercedes sevenlerin oluşturduğu klasik otomobil konvoyu, Isparta sokaklarında nostaljik bir rüzgar estirdi.Gül kokuları arasında başlayan etkinlik, 32 klasik otomobilin heyecan dolu konvoyuyla zirveye ulaştı. Isparta Belediye binası önünde başlayan yolculuk, tarihin tozlu sayfalarından gelen bu eşsiz otomobillerle birlikte başladı. Türk bayrağı ve gül motifleriyle süslenen araçlar, adeta birer sanat eseri gibi göz kamaştırdı.Sokağa çıkan vatandaşlar, bu nostaljik görsel şölen karşısında büyülendi. Konvoyun yanında kendi araçlarıyla eşlik edenler, Isparta'nın sokaklarını renklendirdi. Her köşede çekilen fotoğraflar, bu özel anların ölümsüzleşmesini sağladı.Kulüp üyesi Ahmet Saraç, 1978 model klasik aracıyla etkinliğe katılımını anlattı. Dedesinin Mercedes aracıyla geçirdiği çocukluk anılarını hatırlayan Saraç, bu tutkunun aile mirası olduğunu dile getirdi. Konvoydaki klasik Mercedes otomobilleri, geçmişin izlerini günümüze taşıdı ve herkesi büyüledi.Organizasyon yetkilisi Cihan Önal ise Türkiye genelinde 14 bin üyelerinin olduğunu belirterek, gelecek ekim ayında daha büyük bir organizasyon için Isparta'ya tekrar döneceklerini müjdeledi. Bu etkinlik sayesinde klasik otomobil tutkunlarının buluştuğu Isparta, adeta nostaljiyle dans etti.Isparta'nın tarihi sokakları, Gül Festivali'nin kusursuz birer sahnesi haline geldi. Klasik otomobillerin büyüsüyle dopdolu geçen bu etkinlik, katılımcıları geçmişe götürerek unutulmaz anılar bıraktı.[Fotoğraf Kaynağı: İsparta Belediyesi]