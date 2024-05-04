Emeklilere Bayram Ettirecek Promosyon Kampanyası!

Türk Ekonomi Bankası (TEB), emekli çiftçilere özel yeni bir emekli promosyon kampanyası başlatıyor.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, 36 ay boyunca emekli maaşını bankadan alma taahhüdü veren ve Harman Kart ile Kredili Mevduat Hesabı (KMH) sahibi olan emekliler, 14 bin liraya varan nakit promosyon kampanyasından faydalanabilecekler.

Bu kampanya kapsamında, emekli çiftçilere özel olarak sunulan avantajlar arasında ücretsiz EFT/FAST ve havale işlemleri, kredi kartı ücret muafiyeti, özel avantajlı ihtiyaç kredisi imkanı, günlük nakit çekim olanağı sunan Marifetli Hesap ile birikimlere avantajlı faiz sağlanması ve ATM'lerden yüksek çekim limitleri bulunuyor.

Çiftçi müşteriler ayrıca, tarımsal operasyonlarını desteklemek amacıyla gerekli girdileri sağlayan ve geri ödeme imkanlarını faizsiz dönemlerle sunan Harman Kart'tan çeşitli avantajlar elde edebilirler.

Kampanyadan faydalanmak isteyen müşteriler, şubeye gitmek zorunda kalmadan, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla başvurularını kolayca gerçekleştirebilirler. Bu promosyon kampanyasıyla TEB, emeklilere özel hizmetler sunarak onların finansal ihtiyaçlarına destek olmayı amaçlıyor.