Akaryakıta, Alkole ve Tütüne Dev Zam Geliyor: Vergi Uzmanı Tarih Verdi

TÜİK'in enflasyon oranlarını açıklamasının ardından Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, akaryakıt, alkol ve tütüne zam geleceğini duyurdu.TÜİK'in Nisan ayı enflasyonunu yüzde 3,18 olarak açıklaması üzerine Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, enflasyonun halkın cebindeki parayı eriten bir hırsız olduğunu belirtti. Ayrıca, enflasyonun yoksuldan zenginlere doğru bir servet transferi olduğunu vurguladı.Bingöl, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aksi bir karar almadığı takdirde 3 Temmuz'da akaryakıt, alkol ve tütüne zam geleceğini bildirdi. Bu zam ile birlikte 1 litre benzindeki ÖTV tutarının 9,45 liradan 10,92 liraya, 1 litre motorindeki ÖTV tutarının 8,86 liradan 10,24 liraya, 1 litre alkoldeki ÖTV tutarının ise 1.062 liradan 1.228 liraya yükseleceğini belirtti.Bingöl, farklı bir karar alınmadığı sürece 3 Temmuz 2024 tarihinde akaryakıt, alkol ve tütün ürünlerine uygulanan ÖTV tutarlarında otomatik olarak yapılacak artış oranının yüzde 15,61 olacağını dile getirdi.Bu zam haberleri, vatandaşlar arasında ekonomik tedirginliğe yol açarken, önümüzdeki günlerde alınacak kararlarla ilgili beklentiler de artıyor.