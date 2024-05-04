

Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı İsparta’da Gerçekleştirildi

Isparta Valiliği, 2024 yılının ikinci "Birimler Arası Eşgüdüm ve İstişare Toplantısı"na ev sahipliği yaptı. Vali Aydın Baruş başkanlığında gerçekleşen toplantıya tüm kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Vali Baruş, "İlimizdeki birimler arasında etkin bir işbirliğini sağlamak, birimlerin proje ve çalışmalarını değerlendirmek, birimler arası bilgi alışverişini temin etmek, karşılaşılan sorunlara çözüm getirmek maksadıyla toplanmış bulunuyoruz. Yapacağımız bu toplantının İlimiz, Ülkemiz ve vatandaşlarımız için yararlı olmasını diliyor, hepinizi en içten dileklerimle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

Ardından, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, kuruluşlarının proje ve çalışmalarını içeren sunum gerçekleştirerek birimler arası eşgüdüm gerektiren konular hakkında katılımcılara bilgi aktardılar.

Toplantı, birimler arasındaki işbirliğini güçlendirmek ve koordinasyonu sağlamak adına önemli bir platform oluşturdu. Katılımcılar, karşılıklı fikir alışverişi yaparak, İsparta'nın gelişimi ve vatandaşların refahı için daha etkin adımlar atma konusunda görüşlerini paylaştılar.



