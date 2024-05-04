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Elektriğe Büyük Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu

Elektriğe Büyük Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu
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Elektriğe Büyük Zam Geliyor: Tarih Belli Oldu
Eski Merkez Bankası Başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, elektriğe yönelik önemli bir zamın yaklaştığını açıkladı.
Türkiye'deki tüketici enflasyonu, özellikle hizmet fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselmeye devam ederken, Nisan ayında yıllık enflasyon 1,5 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bu süreçte, elektrik fiyatlarına yönelik büyük bir zammın geleceği öngörülüyor.
Prof. Dr. Hakan Kara, sosyal medya hesabından paylaştığı grafikle elektrik fiyatları ile tüketici fiyatları enflasyonu (TÜFE) arasındaki ilişkiyi gösterdi. Grafiğe göre, elektrik fiyatları 2023'ün ilk dört ayında nispeten sabit kalırken, TÜFE'de ise artış yaşandı. Prof. Dr. Kara, bu durumu ele alarak "Elektriğe ciddi zam geleceğini" belirtti ve zam tarihini Temmuz-Ağustos ayları olarak işaret etti.
Ekonomist Prof. Dr. Şenol Babuşcu ise doğalgaz ve elektrik zamlarını değerlendirirken, geçen yıl başlayan ve 1 Mayıs'ta sona eren doğalgaz indiriminden sonra faturaların yaklaşık 150-170 lira daha fazla geleceğini açıkladı. Babuşcu, doğalgaz ve elektrik fiyatlarının seçim öncesi arttırılması gerektiğini belirtirken, BOTAŞ'ın yaklaşık 20 milyar dolar borcu bulunduğunu da dile getirdi. Ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2023 Nisan ayında ücretsiz doğal gaz uygulamasını duyurmasının ardından, Mayıs ayı itibarıyla bu uygulamanın sona erdiğini ve bu durumun da faturalara yansıyacağını ifade etti.
Elektrik ve doğalgaz fiyatlarındaki artışlar, vatandaşlar arasında ekonomik endişeleri artırırken, önümüzdeki aylarda alınacak kararlar ve uygulanacak politikalar yakından takip edilecek.
 

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