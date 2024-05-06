4A, 4B, 4C Emekli Zammında Sil Baştan: "En Düşük Emekli Maaşında Beklenmedik Hamle"

Muhammet Bayram, hem memur emeklileri hem de SSK ve Bağkur emeklileri için sürpriz bir artışın müjdesini verdi.

Emeklilerin merakla beklediği Temmuz ayı maaş zammıyla ilgili heyecan dorukta. Açlık sınırının asgari ücret seviyesine ulaştığı bu günlerde, emekliler zam miktarını şimdiden merak ediyorlar.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Nisan ayı enflasyon rakamlarını açıkladıkça zam miktarları da netlik kazanıyor. Nisan ayında aylık bazda enflasyon yüzde 3,18 artış gösterirken, yıllık bazda ise enflasyon yüzde 69,80'e yükseldi. Ocak, Şubat ve Mart aylarındaki enflasyon oranları da dikkate alındığında, emeklilere %18,72 oranında bir zam yapılacağı kesinleşti.

Uzmanlar, veriler açıklanmadan önce tahminlerde bulunmaya başladılar. Muhammet Bayram, memur emeklileri ve SSK ile Bağkur emeklileri için 5 puanlık bir refah payı artışı öngördüğünü belirtti. "Bu durumda, hem memur emeklilerine hem de SSK ve Bağkur emeklilerine ek bir artış olacak" dedi.

Bayram'a göre, altı aylık enflasyon beklentisi olan %25,39'a göre hesap yapıldığında en düşük emekli maaşının 12.500 TL civarında olabileceği tahmin ediliyor. Ancak, Bayram'a göre en güçlü ikinci senaryo, bir yıllık enflasyon beklentisi olan %35-40 bandında bir artışla en düşük emekli maaşının 13.500-14.000 TL civarında olabileceği yönünde.

Bayram, "Memurlara ekstra bir refah payı artışı olmayacağını düşünüyorum. Ancak bunun dengelemesi yapılacaktır" şeklinde konuştu.

Emeklilerin bu beklenmedik hamlesi, milyonlar için umut olabilirken, resmi açıklamaların ardından netleşecek olan zam oranları, emeklilerin yaşam standartlarını önemli ölçüde etkileyecek.