At Yarışlarında Yeni Dönem Resmen Başladı

At yarışları düzenlemelerinde ve bahis kabulünde yetkili Türkiye Varlık Fonu AŞ'nin kullanacağı haklar ve yetkiler belirlendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "At Yarışları Yönetmeliği", "At Yarışları Müşterek Bahisler Yönetmeliği" ve "Safkan Arap ve İngiliz Atlarının Soy Kütüğü, Kayıtları, İthalat ve İhracatı Hakkında Yönetmelik"te yapılan değişiklikler Resmi Gazete'de yayımlandı ve yürürlüğe girdi.

Yapılan düzenlemeler, yarışlara katılan atların performanslarını artırmaya yönelik yasaklı maddelere ve uygulamalara daha etkili bir şekilde mücadele edilmesini amaçlıyor.

Doping kavramı, yasaklı madde ve uygulamalar olarak değiştirildi ve atların performansını artırmaya yönelik yarış dürüstlüğüne aykırı uygulamalara yapılan yaptırımlar yeniden düzenlendi.

Düzenleme kapsamında, atların yarış veya start denemeleri yapıldığı günlerde yasaklı madde ve uygulamaların muayenesi yapılacak. Şüpheli numuneler, at yarışları genel hükümlerindeki zaman dilimine göre alınacak.

Aprantilerin (jokey yamağı) jokey olabilmek için kazanmaları gereken yarış sayısı 210'a yükseltildi ve kazandıkları yarışlara göre ağırlık indirimleri tekrar düzenlendi.

Türkiye Varlık Fonu AŞ, At Yarışları Hakkında Kanun hükümleri uyarınca 49 yıl boyunca lisans sahibi olarak yarış düzenleme ve bahis kabul etme yetkisine sahip olacak. Ayrıca, müşterek bahisler konusunda iş ve işlemlerde aksamaları önlemek için görev ve görevliler yeniden belirlendi.

Bakanlık, lisans faaliyetlerinin ilgili mevzuata uygun bir şekilde yürütülmesini izlemeye ve denetlemeye devam edecek.