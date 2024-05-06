

Ev Almak İsteyenler Dikkat! Bankalar Konut Kredisi Faizlerini Güncelledi

Ülke genelinde artan enflasyon ve ekonomik sıkıntılarla boğuşan vatandaşlar için ev sahibi olmak giderek zorlaşıyor. Bu zorlu süreçte bankalar da konut kredisi faiz oranlarını güncelledi.

Mayıs ayıyla birlikte konut kredisi faizlerindeki yükseliş, ev almayı planlayanları endişelendiriyor. En düşük faiz oranının 3,05 olarak kaydedilmesi, durumun ciddiyetini ortaya koyuyor.

Faizlerdeki artış, konut kredisi kullanmayı oldukça zor hale getiriyor. Vatandaşlar her ay yükselen enflasyon ve faiz oranlarıyla mücadele ederken, ev sahibi olma hayalleri de giderek erteleniyor.

Bankaların güncellediği konut kredisi faiz oranları arasında dikkat çeken bazıları şunlar:

Halkbank (Hesaplı Evim Konut Kredisi):

Faiz Oranı: %4,19

Aylık Taksit: 84.412 TL

Toplam Ödeme: 10.152.000 TL

Ziraat Bankası (Konut Kredisi):

Faiz Oranı: %3,79

Aylık Taksit: 76.683 TL

Toplam Ödeme: 9.222.000 TL

Şekerbank:

Faiz Oranı: %5,89

Aylık Taksit: 117.922 TL

Toplam Ödeme: 14.170.000 TL

Vakıfbank (Sıfır Konutlara Özel Sarı Panjur Konut Kredisi):

Faiz Oranı: %4,29

Aylık Taksit: 86.358 TL

Toplam Ödeme: 10.380.000 TL

Akbank (İlk Evim Konut Kredisi):

Faiz Oranı: %3,05

Aylık Taksit: 62.704 TL

Toplam Ödeme: 7.549.000 TL

ING (Konut Kredisi):

Faiz Oranı: %3,39

Aylık Taksit: 69.064 TL

Toplam Ödeme: 8.307.000 TL

Garanti BBVA (Hayat Sigortalı Kiracıya Mortgage):

Faiz Oranı: %3,20

Aylık Taksit: 65.000 TL

Toplam Ödeme: 7.884.000 TL

Yapı Kredi (Konut Kredisi):

Faiz Oranı: %3,55

Aylık Taksit: 72.096 TL

Toplam Ödeme: 8.670.000 TL

Bu güncellenen faiz oranları, ev almak isteyenler için daha zorlu bir süreci işaret ediyor. Enflasyonun ve ekonomik belirsizliğin devam ettiği bir ortamda, vatandaşların konut kredisi seçeneklerini dikkatle değerlendirmeleri gerekiyor.