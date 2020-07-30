MERSİN - Mersin Valisi Ali İhsan Su, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Su, mesajında, paylaşma, yardımlaşma ve dayanışma özelliklerinin bayramlarda en güçlü şekilde yaşatıldığını kaydetti.

Bayram boyunca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerine uymaya devam edilmesi gerektiğini işaret eden Su, şu ifadeleri kullandı:

"Bayramı, virüsün yayılmasına karşı verdiğimiz mücadelenin sekteye uğramaması için temizlik, maske ve mesafe kurallarına azami ölçüde uyarak geçirmemiz hayati önem taşımaktadır. Kurallara uyarak güzel bir bayram geçirmek dileğiyle tüm Mersinli hemşerilerimin, aziz milletimizin ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı en kalbi duygularımla kutluyor, bu mübarek bayramın bütün insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum."



