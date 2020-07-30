ANTALYA - MHP Serik İlçe Başkanlığı, Kurban Bayramı öncesi ihtiyaç sahibi 100 çocuğa bayramlık kıyafeti yardımında bulundu.

İlçe Başkanı Ahmet Ali Coşkun, Merkez Mahallesi'ndeki yardım dağıtımında yaptığı açıklamada, arefe günü 100 çocuğu sevindirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda ise 240 çocuğu sevindirdiklerini hatırlatan Coşkun, her zaman vatandaşların yanında olacaklarını kaydetti.

Coşkun, yardımların devam edeceğini belirterek, "Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın ve ailelerinin mutluluğu bizim mutluluğumuzdur. Türk İslam aleminin ve Serik halkının Kurban Bayramı'nı kutlar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim." diye konuştu.