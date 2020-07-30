Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar sahillerde yoğunluk oluşturdu ANTALYA - Antalya'da sıcak hava ve yüksek nemden bunalanlar, sahillerde serinlemeye çalıştı.Ağırladığı turist sayısı bakımından "turizmin başkenti" olarak nitelendirilen Antalya'da, hava sıcaklığı 35 dereceye, nem oranı ise yüzde 60'