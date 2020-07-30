ADANA - AK Parti Adana İl Başkanı Mehmet Ay, Kurban Bayramı nedeniyle mesaj yayınladı.

Ay mesajında, Adanalı'ların ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Bayramların birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının doruk noktasına ulaştığı, yardımlaşma ve dayanışmanın en üst düzeyde idrak edildiği çok özel günler olduğunu ifade eden Ay, şunları kaydetti:

"Bu sebeple millet olarak binlerce yıldır bu topraklarda hakim kıldığımız sevgi ve kardeşlik iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici havasını milletimizin tüm fertlerinin en güçlü şekilde hissetmesini ve yaşamasını sağlayacak tutum ve davranışlar içerisinde bulunmamız büyük önem arz etmektedir. Bu duygu ve düşüncelerle, Adanalı hemşehrilerimin, aziz milletimizin ve tüm İslam aleminin Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, bayramın yeryüzünde barış ve huzur ikliminin egemen olmasına vesile olmasını temenni ediyorum."