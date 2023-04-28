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Köy Yaşam Merkezlerinde Arıcılık Desteklemeleri Başladı

Köy Yaşam Merkezlerinde Arıcılık Desteklemeleri Başladı
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  • Köy Yaşam Merkezlerinde Arıcılık Desteklemeleri Başladı
  • Isparta'da Köy Yaşam Merkezlerinde Arıcılık Kursu Tamamlayanlara Belgeleri Takdim Edildi
  • Devlet, Kırsalda Yaşayan Vatandaşlara Desteklerine Devam Ediyor
  • Köylerde Arıcılık Destekleme Projesi İle İl Genel Meclisi'nde Tören Düzenlendi

Isparta Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleştirilen proje kapsamında, kırsalda yaşayan vatandaşlara arıcılık desteklemeleri sağlanıyor. Bu doğrultuda, Aliköy, Güneyce ve Kayı köylerinde açılan Köy Yaşam Merkezleri'nde Halk Eğitimi Merkezi, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile Isparta İl Özel İdaresi'nin katkılarıyla düzenlenen arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan 75 katılımcıya arıcılık belgesi verildi.
Törende, Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, Tarım ve Orman İl Müdürü Eyüp Adıgüzel, İl Özel İdaresi Yol Şube Müdürü Turgut Kara, köy muhtarları ve kursiyerler yer aldı. Konuşmasında, Vali Vekili Özgödek, merkeze bağlı 3 köyde köy başına 25 kişi olmak üzere arıcılık kursunu başarıyla tamamlayan toplam 75 kişiye %75'i devlet destekli kovanların arılarıyla birlikte teslim edildiğini belirterek, bu tür destekleme çalışmalarının devam edeceğini söyledi.
Törenin devamında, başarılı bir şekilde kursları tamamlayan vatandaşlara kurs bitirme belgeleri ve kovanları Vali Vekili Hamdullah Suphi Özgödek ve diğer katılımcılar tarafından takdim edildi.
Köy Yaşam Merkezleri'nde yapılan arıcılık kursları, kırsalda yaşayan vatandaşların gelir seviyesini artırmaya, köylerde ekonomik faaliyetleri canlandırmaya ve köyden kente göçü önlemeye yönelik olarak hazırlanan projeler arasında yer alıyor. Bu destekleme çalışmalarının kırsal kesimde yaşayan vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracağı ve ekonomik açıdan kalkınmalarına katkı sağlayacağı düşünülüyor.
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