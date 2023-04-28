. Sporun, disiplin ve öz bakım becerilerinin yanı sıra, sosyalleşme, ruh ve beden sağlığına da katkı sağladığı bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bu nedenle, 2005 yılından beri Okul Sporları Federasyonu, okullarda sporun gelişmesini ve ülke geneline yayılmasını sağlamayı amaçlıyor. Isparta, 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı itibariyle 42 branşta gerçekleştirilen müsabakalara katılıyor.Branşlardaki artış, sporla ilgilenen öğrenci sayılarına da yansıyor. Geçen yıl sonunda 6.525 olan lisanslı sporcu sayısı, Nisan ayı itibariyle 9.535'e yükseldi. İl Millî Eğitim Müdürlüğü'nün yıl sonu hedefi ise 10.000.Öğrencilerin sporla ilgilenme sayısındaki artış, sportif başarılarına da yansıyor. Öğrenciler, okul sporları kapsamında çeşitli branşlarda Türkiye yarı finallerine ve Türkiye finallerine katılarak büyük başarılar elde ettiler. Atletizm ve bilek güreşi gibi 16 branşta 148 sporcu, Türkiye yarı finallerine ve 10 branşta 143 sporcu Türkiye finallerine katıldı.Birçok öğrenci, Snowboard Türkiye Şampiyonası, Kick Boks Yıldızlar Türkiye Birinciliği Müsabakaları, Dağ Koşuları Müsabakaları, Halter Gençler A kız Türkiye Birinciliği yarışması, Türkiye Kros Şampiyonası ve Bilek Güreşi Türkiye Şampiyonası gibi birçok yarışmada büyük başarılar elde ettiler.Isparta İl Millî Eğitim Müdürlüğü, öğrencilerin elde ettikleri bu başarılara devam etmek, kalıcı hale getirmek ve sporu öğrencilere sevdirmeye devam etmek için çalışmalarını sürdürüyor.