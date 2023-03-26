Tabiatın İhtişamını Keşfetmek İçin Kapıkaya Harabeleri'ne Yolculuk!

Isparta'nın Gizemli Tarihi: Kapıkaya Harabeleri'nde Geçmişe Yolculuk

Kapıkaya Harabeleri: Antik Dönemin İzleri Bugün de Yaşamaya Devam Ediyor



Isparta'nın tarihi yerlerinden biri olan Kapıkaya Harabeleri, binlerce yıldır farklı medeniyetlerin kervanlarını taşıyan tozlu yolu gözlemlemeye devam ediyor. Antalya'ya bağlanan yolu izleyen bu harabeler, tarih boyunca sayısız kervanın geçişine tanıklık etti.

Helenistik dönemde kurulduğu düşünülen kenti ziyaret edenler, Kapıkaya Harabeleri'ni de mutlaka ziyaret etmeliler. Burada geçmişte yaşananları hayal etmek, Antalya limanından gelen bir kervanın yolculuğunu izlemek ve tarihin izlerini takip etmek mümkün.

Kapıkaya Harabeleri, Isparta'nın zengin tarihi dokusunu yansıtan önemli bir eser olarak günümüze kadar gelmiştir. Tarih meraklılarının ve gezginlerin mutlaka ziyaret etmeleri gereken yerler arasında bulunuyor.





