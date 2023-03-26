"Isparta'nın Tek Çini Bezemeli Camii: Abdi Paşa Peygamber Camii"

"Isparta'nın Tarihi Mirası: 18. Yüzyılda İnşa Edilen Kavaklı Camii"

"Çinileriyle Işıldayan Isparta'nın Görkemli Camii: Abdi Paşa Peygamber Camii"

"Isparta'nın Tarihi Hazinelerinden Birisi: Çinili Kavaklı Camii"

"Isparta'nın Tek Çini Bezeli Camii Abdi Paşa Peygamber Camii, Ziyaretçilerini Bekliyor"

Isparta'nın Tarihi Hazinesi: 1782 Yılında İnşa Edilen Abdi Paşa Peygamber Camii ve Çinileri











Isparta, tarihi eserleri ile zengin bir ilimiz. Şehrin birçok noktasında, Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait camiler, medreseler ve külliyeler bulunmaktadır. Bu tarihi yapıların en dikkat çekenlerinden biri ise Abdi Paşa Peygamber Camii'dir.1782 yılında inşa edilen cami, halk arasında "Kavaklı Camii" ve "Çinili Camii" olarak da anılır. Adını camiin yapımında görev alan Abdi Paşa'dan alır. Camiin dış cephesi, klasik Osmanlı mimarisi ile inşa edilmiş olsa da iç mekanda bulunan çini bezemeleri, camiyi diğer yapıtlardan farklı kılar.Camiin iç kısmı, çinilerle süslenen tek camidir. Duvarlardaki renkli çini mozaikleri, İznik çinilerine benzerlik gösterir ve oldukça dikkat çekicidir. Caminin kubbesinde ise ayetler ve süslemeler bulunmaktadır.Abdi Paşa Peygamber Camii, Isparta'nın tarihi dokusunu yansıtan nadide yapıtlardan biridir. Caminin duvarındaki çini bezemeleri, Osmanlı dönemi sanatının en güzel örneklerinden biridir. Isparta'ya yolunuz düştüğünde, camiyi ziyaret ederek bu tarihi eseri yakından görebilirsiniz.