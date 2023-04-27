- İlimiz Ulu Camii Tadilata Alınıyor
- İbadete Kapanacak: İlimiz Ulu Camii Tadilata Girecek
- Modern Görünüme Kavuşacak: İlimiz Ulu Camii Yenileniyor
- İlimiz Ulu Camii'nin Tadilatı Başlıyor: Detaylar Ne Zaman Açıklanacak?
- Tadilat Süresince Diğer Camilerde İbadet Önerisi: İlimiz Ulu Camii İbadete Kapalı
Isparta Ulu Camii, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilat için kapatıldı. İl Müftü Vekili Halil Taş, 600 gün boyunca ibadete kapalı kalacağını duyurdu.
Isparta İl Müftü Vekili Halil Taş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İlimiz Ulu (Kutlubey) Camii'nin tadilata alındığını duyurdu. Tadilatın 26 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlayacağı ve 600 gün süre ile caminin ibadete kapalı olacağı belirtildi. Tadilat kapsamında camide nelerin değiştirileceği ve hangi yenileme işlemlerinin yapılacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak İl Müftü Vekili Taş, caminin daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Caminin yenileme işlemleri tamamlanıncaya kadar, yakın çevresindeki diğer camilerde ibadet edilmesi önerildi.