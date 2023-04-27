İlimiz Ulu Camii Tadilata Alınıyor

İbadete Kapanacak: İlimiz Ulu Camii Tadilata Girecek

Modern Görünüme Kavuşacak: İlimiz Ulu Camii Yenileniyor

İlimiz Ulu Camii'nin Tadilatı Başlıyor: Detaylar Ne Zaman Açıklanacak?

Tadilat Süresince Diğer Camilerde İbadet Önerisi: İlimiz Ulu Camii İbadete Kapalı

Isparta İl Müftü Vekili Halil Taş, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından İlimiz Ulu (Kutlubey) Camii'nin tadilata alındığını duyurdu. Tadilatın 26 Nisan 2023 tarihinden itibaren başlayacağı ve 600 gün süre ile caminin ibadete kapalı olacağı belirtildi. Tadilat kapsamında camide nelerin değiştirileceği ve hangi yenileme işlemlerinin yapılacağı hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak İl Müftü Vekili Taş, caminin daha modern bir görünüme kavuşması için çalışmaların sürdüğünü ifade etti. Caminin yenileme işlemleri tamamlanıncaya kadar, yakın çevresindeki diğer camilerde ibadet edilmesi önerildi.