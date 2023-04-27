Isparta Belediyesi, Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'na inşa ettiği Kapalı Spor Salonu için çalışmalarına devam ediyor. Son olarak, prefabrik kolon montajı gerçekleştirildi.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in, şehre yeni spor yatırımları kazandırırken eğitime de büyük destek verdiği belirtildi. Şehirde yapılan semt sahaları, spor kompleksleri ve öğrencilerin spor yapabileceği alanların oluşturulduğu vurgulandı.Sidre Mahallesi'nde bulunan Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu'na 920 metrekare alana sahip Kapalı Spor Salonu kazandırıldığı kaydedildi. Spor salonunun ihalesinin 7 milyon 749 bin 997 TL + KDV bedelle gerçekleştirildiği açıklandı.İnşaat çalışmaları aralıksız devam ederken, ilk olarak bölgede hafriyat alımları gerçekleştirildi. Zemin beton dökümlerinin ardından prefabrik yapımının beton kolonlarının montajı tamamlandı. Tamamlanmasıyla birlikte Şehit Burhan Açıkkol Ortaokulu modern bir kapalı spor salonuna kavuşacak ve öğrenciler burada spor yapabilecekler.