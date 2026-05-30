Adalet Bakanlığı'ndan 15 Bin Personel Alımı İçin Geri Sayım

Adalet Bakanlığı ile Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü (CTE), 2026 yılının en kapsamlı kamu personeli alımlarından biri için hazırlıklarını tamamladı. Kurban Bayramı tatilinin ardından yayımlanması beklenen ilanla birlikte binlerce aday için başvuru süreci başlayacak.

Edinilen bilgilere göre, toplam 15 bin personelin istihdam edilmesinin planlandığı alımlarda en yüksek kontenjanın infaz ve koruma memuru, zabıt katibi ve mübaşir kadrolarına ayrılması bekleniyor. Başvuru kılavuzunun Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi üzerinden yayımlanacağı öğrenildi.

Öne Çıkan Detay
15 bin kişilik alım için resmi başvuru takviminin bayram sonrası açıklanması bekleniyor.

KPSS Şartı Aranacak

Başvurularda Devlet Memurları Kanunu'nda yer alan genel şartların yanı sıra KPSS puanı da belirleyici olacak. Adayların ilgili puan türünden en az 70 puan almış olması beklenirken, kadrolara göre değişen yaş şartları da uygulanacak.

Alım yapılacak pozisyonlara göre üst yaş sınırının 30 ile 35 yaş arasında değişebileceği ifade ediliyor. Nihai şartlar ise yayımlanacak başvuru kılavuzuyla netleşecek.

Adaylara Tavsiye
Başvuru süresi kısa tutulabileceğinden gerekli belgelerin önceden hazırlanması fayda sağlayabilir.

Başvurular Dijital Ortamda Alınacak

Personel alımına ilişkin başvuruların yalnızca elektronik ortamda kabul edilmesi planlanıyor. Adaylar işlemlerini Kariyer Kapısı sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

Yetkililer, başvuru sürecinde yaşanabilecek yoğunluk nedeniyle adayların duyuruları yakından takip etmeleri gerektiğini belirtiyor. Resmi ilan yayımlandıktan sonra başvuru tarihleri, kadro dağılımları ve tüm şartlar kamuoyuyla paylaşılacak.

Dikkat Çeken Alım
2026 yılında kamuya yapılması planlanan en büyük personel alımlarından biri olması bekleniyor.
