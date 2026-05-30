Altın Piyasasında Kritik Eşik: Uzmanlar Bu Seviyelere Dikkat Çekiyor

Küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Orta Doğu'dan gelen haber akışı, altın fiyatlarında dalgalı seyrin sürmesine neden oluyor. Son günlerde yatırımcıların yakından takip ettiği altın piyasası için yeni değerlendirmeler gelirken, uzmanlar önümüzdeki sürecin fiyatların yönü açısından belirleyici olabileceğine dikkat çekiyor.

Piyasa analizlerine göre altın fiyatları, teknik açıdan önemli kabul edilen bir destek bölgesinde işlem görüyor. Uzmanlar, bu seviyelerde yaşanacak hareketlerin kısa ve orta vadeli görünüm üzerinde etkili olabileceğini belirtiyor.

Son dönemde yükseliş denemelerine rağmen kalıcı bir ivme yakalayamayan altının, zaman zaman sert fiyat hareketleri göstermesi yatırımcıların temkinli hareket etmesine neden oluyor. Teknik göstergeler ise piyasada yön arayışının devam ettiğine işaret ediyor.

Analistlere göre yatırımcıların özellikle destek ve direnç noktalarını yakından takip etmesi gerekiyor. Kritik seviyelerin korunması halinde altının yeniden toparlanma eğilimine girebileceği belirtilirken, aşağı yönlü kırılmaların ise satış baskısını artırabileceği ifade ediliyor.

Öte yandan uzmanlar, piyasalardaki jeopolitik gelişmelerin ve merkez bankalarının para politikalarına ilişkin beklentilerin altın fiyatları üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini vurguluyor. Bu nedenle yatırımcıların yalnızca teknik verilere değil, küresel gelişmelere de dikkat etmesi gerektiği belirtiliyor.

Piyasa çevreleri, önümüzdeki günlerde altının önemli bir sınav vereceğini değerlendirirken, fiyatların kritik seviyelerden vereceği tepkinin yeni yönü belirleyebileceğini ifade ediyor.

Yatırımcıların özellikle ani fiyat hareketlerine karşı dikkatli olması gerektiğini belirten uzmanlar, belirsizliğin yüksek olduğu dönemlerde risk yönetiminin her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguluyor.