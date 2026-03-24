ISPARTA-ANTALYA YOLUNDA FECİ KAZA: YAĞIŞ VE KAYGAN YOL CAN ALDI!

Isparta-Antalya karayolu Ağlasun kavşağında meydana gelen kafa kafaya çarpışmada ilk belirlemelere göre ölü ve çok sayıda yaralı var. Sağanak yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda araçlar adeta kağıt gibi ezildi.

Kaza, bugün saat 16.40 sularında Isparta-Antalya karayolunun kritik noktalarından biri olan Ağlasun yol ayrımında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, bölgede etkili olan sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan zeminde kontrolünü kaybeden iki araç kafa kafaya çarpıştı.

Olay Yeri Can Pazarına Döndü

Çarpışmanın şiddetiyle araçlar hurdaya dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda ambulans, jandarma ve polis ekibi sevk edildi.

Can Kaybı ve Yaralılar: İlk belirlemelere göre kazada hayatını kaybedenlerin olduğu bildirildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından acil koduyla çevre hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik Önlemleri: Jandarma ve polis ekipleri, olası ikinci bir kazayı önlemek amacıyla yolda geniş güvenlik önlemleri aldı. Trafik akışı kontrollü olarak sağlanıyor.

Yetkililerden "Yağış" Uyarısı

Kazanın ardından yetkililer, bölgede devam eden yağışlar nedeniyle yolun oldukça kayganlaştığına dikkat çekerek; sürücülerin takip mesafesine uymaları, hızlarını düşürmeleri ve hatalı sollamadan kaçınmaları konusunda hayati uyarılarda bulundu.

Tahkikat Devam Ediyor

Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve trafiğin normale dönmesi için çalışmalar sürerken, olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.