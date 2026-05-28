Bayram Tatilinde Isparta’da Doğayla Baş Başa Kaçış Rotaları

Kurban Bayramı tatiline sayılı günler kala Isparta’da vatandaşların en çok tercih ettiği mesire alanları yeniden hareketlenmeye başladı. Şehir merkezine yakın bölgelerden göl manzaralı tabiat parklarına kadar birçok noktada bayram yoğunluğu beklenirken, ekipler de alanlarda bakım ve temizlik çalışmalarını hızlandırdı.

Doğası, serin havası ve yeşil alanlarıyla dikkat çeken Isparta’da özellikle ailelerin bayram boyunca piknik yapmak ve doğayla iç içe vakit geçirmek için tercih edeceği bölgeler belli oldu. Kent merkezinde Ayazmana ve Gökçay ilk sıralarda yer alırken, ilçelerde ise Gölcük, Kovada ve Başpınar gibi doğal alanlar öne çıkıyor.

Şehir merkezine yakın konumuyla her bayram yoğun ilgi gören Ayazmana Mesire Alanı, asırlık ağaçları, serin su kaynakları ve çocuk oyun alanlarıyla ailelerin uğrak noktası olmaya hazırlanıyor. Gökçay Mesireliği ise geniş yeşil alanları, yürüyüş yolları ve sosyal alanlarıyla hem gündüz piknik yapmak isteyenleri hem de akşam serinliğinde vakit geçirmek isteyen vatandaşları ağırlayacak.

Doğayla baş başa kalmak isteyenlerin tercih ettiği noktalardan biri olan Gölcük Tabiat Parkı’nda da bayram hareketliliği bekleniyor. Krater gölü manzarasıyla dikkat çeken bölge, doğa yürüyüşü yapmak ve fotoğraf çekmek isteyenlerin gözde adresleri arasında yer alıyor.

Öte yandan Milas Mesire Alanı, özellikle sıcak havalarda serinlemek isteyen vatandaşların tercih ettiği bölgelerden biri olmaya devam ediyor. Çam ormanlarıyla çevrili alan, bayram tatilinde sakin ve huzurlu bir ortam arayanlara alternatif sunuyor.

İlçelerdeki doğal güzellikler de bayram boyunca ziyaretçilerini ağırlayacak. Aksu’daki Başpınar Tabiat Parkı buz gibi kaynak suları ve doğal atmosferiyle dikkat çekerken, Eğirdir’de bulunan Can Ada ile Kovada Gölü çevresi de hem piknik hem de manzara keyfi yapmak isteyenlerin uğrak noktaları arasında gösteriliyor.

Yetkililer ise bayram yoğunluğu nedeniyle vatandaşlara çevre temizliği, ateş yakma kuralları ve ormanlık alanlarda dikkatli olunması konusunda uyarılarda bulundu. Özellikle sıcak hava nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı mangal ateşlerinin kontrolsüz bırakılmaması istendi.



