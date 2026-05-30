Emlak Vergisinde Süre Daralıyor: Son Günler İçin Kritik Uyarı

Türkiye genelinde milyonlarca taşınmaz sahibini ilgilendiren emlak vergisi ödemelerinde ilk taksit dönemi sona ermek üzere. Bayram tatili nedeniyle uzatılan ödeme süresinin bitmesine kısa bir süre kala, yetkililer vatandaşları gecikme faiziyle karşılaşmamaları için uyardı.

Konut, iş yeri, arsa ve arazi sahiplerinin yükümlü olduğu emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri için tanınan süre 1 Haziran'da sona erecek. Bu tarihe kadar ödeme yapmayan mükellefler için gecikme faizi uygulanmaya başlanacak.

Yeni dönemde emlak vergisi hesaplamalarında da önemli değişiklikler yapıldı. Düzenlemeyle birlikte bina ve arazi vergi değerleri, yeniden değerleme oranları doğrultusunda her yıl güncellenecek. Böylece önümüzdeki yıllarda vergi tutarlarında yeniden değerleme oranı kadar artış yaşanabilecek.

Öte yandan emlak vergisinde bazı vatandaşlar için muafiyet uygulaması devam ediyor. Belirli şartları taşıyan emekliler, engelliler, gaziler, şehit yakınları ve herhangi bir geliri bulunmayan vatandaşlar, kanunda belirtilen koşulları sağlamaları halinde bu haktan yararlanabiliyor.

Yetkililer, muafiyet hakkı bulunan vatandaşların bağlı bulundukları belediyelere başvurarak gerekli işlemleri yaptırmaları gerektiğini belirtirken, daha önce vergi ödemiş olanların ise belirli şartlarda geriye dönük iade talebinde bulunabileceğini ifade ediyor.

Vergi ödemeleri belediyelerin veznelerinden, internet sitelerinden, e-Devlet sistemi üzerinden ve anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebiliyor. Vatandaşların son gün yoğunluğu yaşamamak adına işlemlerini geciktirmemeleri tavsiye ediliyor.

Uzmanlar, ödeme süresinin kaçırılması halinde uygulanacak gecikme faizinin borç miktarını artıracağına dikkat çekerek, taşınmaz sahiplerinin son tarihleri yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.