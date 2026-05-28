Dolu Yağışı Endişe Yarattı

Isparta’da Kurban Bayramı’nın ilk günü akşam saatlerinde etkili olan yağmur, kısa sürede yerini nohut büyüklüğündeki dolu yağışına bıraktı. Aniden bastıran dolu vatandaşlara zor anlar yaşatırken, özellikle tarım bölgelerinde hasar oluşup oluşmadığı merak konusu oldu.

Kent genelinde etkili olan yağışın ardından bazı bölgelerde kısa süreli beyaz örtü oluştu. Dolu yağışının birkaç dakika sürdüğü öğrenilirken, vatandaşlar araçlarını ve açık alanlardaki eşyalarını korumak için büyük çaba harcadı.

Meteoroloji tarafından günler öncesinde sağanak yağış uyarısı yapılmıştı. Ancak dolu yağışının bu kadar etkili olması bölge halkını şaşırttı. Özellikle meyve bahçeleri ve ekili alanların bulunduğu bölgelerde üreticiler tedirginlik yaşamaya başladı.

Tarım kentlerinden biri olan Isparta’da yaşanan dolu yağışının ardından çiftçiler, gece saatlerinden itibaren arazilerde kontrol yapmaya başladı. Yetkililerden ise henüz resmi bir hasar açıklaması gelmedi.

Öte yandan uzmanlar, ani hava değişimlerinin yaz aylarında daha sık görülebileceğine dikkat çekerek vatandaşların meteorolojik uyarıları takip etmeleri gerektiğini belirtti.