SDÜ Hastanesi'nden Ücretsiz Ben Taraması Hizmeti

Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi, cilt kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara yönelik ücretsiz ben taraması gerçekleştirecek.

Euromelanoma farkındalık etkinlikleri kapsamında düzenlenecek uygulamayla, cilt üzerinde bulunan benlerin uzman hekimler tarafından değerlendirilmesi ve olası risklerin erken dönemde tespit edilmesi hedefleniyor.

SDÜ Hastanesi'nden yapılan bilgilendirmeye göre ücretsiz ben taramaları 3 ve 4 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Taramalar, hastane bünyesinde saat 13.30 ile 16.30 arasında yapılacak.

Uzmanlar, cilt kanserlerinde erken teşhisin tedavi başarısını önemli ölçüde artırdığına dikkat çekerken, özellikle benlerinde şekil, renk veya boyut değişikliği fark eden vatandaşların kontrollerini ihmal etmemesi gerektiğini belirtiyor.

Toplumda farkındalık oluşturmayı amaçlayan etkinlik kapsamında vatandaşlar herhangi bir ücret ödemeden dermatoloji uzmanları tarafından muayene edilebilecek.

Yetkililer, cilt sağlığının korunması ve erken tanı bilincinin artırılması açısından ücretsiz taramaların önemli bir fırsat sunduğunu ifade etti.

