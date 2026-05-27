Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı

Isparta Valiliği, düğün ve benzeri toplumsal etkinliklerde yaşanan olumsuzluklara karşı mahalle ve köy muhtarlarını uyardı. Kamu düzenini bozacak durumların kolluk kuvvetlerine bildirilmemesi halinde muhtarlar hakkında işlem başlatılacağı açıklandı.

Isparta Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda, 2024 yılında yürürlüğe giren “Düğün Merasimleri ve Benzeri Toplumsal Etkinliklerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar ile Uygulanacak Yasaklar” kararına rağmen kent genelinde çeşitli şikayetlerin sürdüğü belirtildi.

Valiliğe ulaşan ihbarlarda özellikle yüksek sesli müzik yayınları, gereksiz korna kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç konvoyları ve çevre huzurunu bozan davranışların öne çıktığı ifade edildi.

Gönderilen yazıda, mahalle ve köy muhtarlarının bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları polis ya da jandarma birimlerine bildirme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda muhtarlar hakkında idari işlem ve soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Valilik ayrıca düğün ve toplumsal etkinliklerde vatandaşlardan çevre huzuruna dikkat etmelerini, trafik akışını aksatacak davranışlardan kaçınmalarını ve kamu düzenini bozacak uygulamalardan uzak durmalarını istedi.

Yemek ikramlarında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin de vurgulandığı açıklamada, ortak kullanım yerine tek kişilik servis uygulamasının tercih edilmesi tavsiye edildi.

Yetkililer, alınan kararların hem vatandaşların huzuru hem de kamu güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekti.