isparta-oto-ekspertiz

Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı

Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı
ISPARTA
76 Okunma
0
isparta-kuyumcu

Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı

Isparta Valiliği, düğün ve benzeri toplumsal etkinliklerde yaşanan olumsuzluklara karşı mahalle ve köy muhtarlarını uyardı. Kamu düzenini bozacak durumların kolluk kuvvetlerine bildirilmemesi halinde muhtarlar hakkında işlem başlatılacağı açıklandı.

Isparta Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğü tarafından gönderilen resmi yazıda, 2024 yılında yürürlüğe giren “Düğün Merasimleri ve Benzeri Toplumsal Etkinliklerde Uyulması Gereken Usul ve Esaslar ile Uygulanacak Yasaklar” kararına rağmen kent genelinde çeşitli şikayetlerin sürdüğü belirtildi.

Valiliğe ulaşan ihbarlarda özellikle yüksek sesli müzik yayınları, gereksiz korna kullanımı, trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araç konvoyları ve çevre huzurunu bozan davranışların öne çıktığı ifade edildi.

Gönderilen yazıda, mahalle ve köy muhtarlarının bölgelerinde yaşanan olumsuzlukları polis ya da jandarma birimlerine bildirme yükümlülüğü bulunduğu hatırlatıldı. Bu sorumluluğun yerine getirilmemesi durumunda muhtarlar hakkında idari işlem ve soruşturma başlatılacağı bildirildi.

Valilik ayrıca düğün ve toplumsal etkinliklerde vatandaşlardan çevre huzuruna dikkat etmelerini, trafik akışını aksatacak davranışlardan kaçınmalarını ve kamu düzenini bozacak uygulamalardan uzak durmalarını istedi.

Yemek ikramlarında hijyen kurallarına dikkat edilmesi gerektiğinin de vurgulandığı açıklamada, ortak kullanım yerine tek kişilik servis uygulamasının tercih edilmesi tavsiye edildi.

Yetkililer, alınan kararların hem vatandaşların huzuru hem de kamu güvenliği açısından önem taşıdığına dikkat çekti.

Yazdır
Yorumlar 0
Onay Bekleyenler 0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Valilikten Muhtarlara Düğün Uyarısı
Plakasını Ters Çevirdi, Cezadan Kaçamadı
Isparta’da Geleneksel Bayramlaşma Programı
Bayramda Trafikte Güvenlik Mesaisi
Isparta Valisi Erin’den Kurban Bayramı Mesajı: “Birlik ve Dayanışma Günleridir”
Mimar Sinan Camii’nde Manevi Atmosfer: Sakal-ı Şerif Ziyarete Açıldı
Dünyanın Gözü Isparta’daydı! Nefes Kesen Yarışma Tamamlandı
1 Haziran Öncesi Kritik Uyarı! Süre Daralıyor
Benzin Fiyatlarında İndirim Beklentisi
Isparta, Burdur ve Antalya’da Bayram Namazı Saatleri Belli Oldu
Isparta Yine Karanlığa Gömüldü
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu
Bayram Öncesi Kıyma Denetimi: Cezalar Cep Yakacak
Bayram Trafiğine Sıkı Tedbir: Bazı Araçlara Geçici Kısıtlama
Gökmenoğlu’ndan Dikkat Çeken “Mutlak Butlan” Paylaşımı
400 Yıllık Kadim Gelenek Isparta’da Yeniden Yaşatıldı
131 Promil Alkollü Çıktı, Cezayı Duyunca Şaşkına Döndü
Trafikte Yeni Dönem: Radar Noktaları Artık Telefonda Görülecek
Dolandırıcılar Bayram Öncesi Yeni Yöntemlerle Sahada
Tır Kazasında Korku Dolu Anlar
Isparta’da Yağış Kazayı Beraberinde Getirdi
Isparta’da Tomruk Yüklü Kamyon Dehşeti
Kurban Bayramı Öncesi Anlamlı Kampanya
Darıderesi Barajı Yolunda Korkutan Kaza
Rus Pazarı Bayram Öncesi 3 Gün Kurulacak
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

FOTO GALERİ

ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026
Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiCumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı Düzenlendi
Isparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla KutlandıIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı
15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.
9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.
ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022
Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli GörüntülerGül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
ISPARTA'DA 19 MAYIS ÇOŞKUSU 2026Cumhuriyetimizin 100. Yılında Kabul Töreni ve Fener Alayı DüzenlendiIsparta'da Cumhuriyetimizin 100. Yılı Coşkuyla Kutlandı15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü, akşam düzenlenen etkinliklerle coşkuyla kutlandı.9.Cumhurbaşkanı Merhum Süleyman Demirel Vefatının 7. Yılında Anıldı.ISPARTA ULUSLARARASI GÜL FESTİVALİMİZDEN ÇOK ÖZEL KARELER 2022Gül Şehri Isparta’da Uluslararası Gül Festivalinden Renkli Görüntüler
REKLAMLAR

ÇOK OKUNANLAR

Isparta’da Dolu ve Sağanak Hayatı Felç EttiIsparta’da Dolu ve Sağanak Hayatı Felç Etti21 Mayıs 2026
Isparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli OlduIsparta’da Arife Günü Kurulacak Pazarlar Belli Oldu25 Mayıs 2026
Pazardan Alınan Ürün Isparta’da Tepki ÇektiPazardan Alınan Ürün Isparta’da Tepki Çekti20 Mayıs 2026
KÜLTÜR SİTESİ ALARM VERİYOR: ESNAFTAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E "ACİL YIKIM" ÇAĞRISIKÜLTÜR SİTESİ ALARM VERİYOR: ESNAFTAN BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’E "ACİL YIKIM" ÇAĞRISI22 Mayıs 2026
Türk Mutfağı Haftası Isparta’da BaşlıyorTürk Mutfağı Haftası Isparta’da Başlıyor20 Mayıs 2026
Isparta'da 7 Şüpheli TutuklandıIsparta'da 7 Şüpheli Tutuklandı22 Mayıs 2026
İnternet Kullanıcıları Artık Her Konuda Gerçek Deneyimlere Daha Fazla Önem Veriyorİnternet Kullanıcıları Artık Her Konuda Gerçek Deneyimlere Daha Fazla Önem Veriyor22 Mayıs 2026
KURBAN BAYRAMI PROGRAMI 26.05.2026 SALI (ARİFE GÜNÜ)KURBAN BAYRAMI PROGRAMI 26.05.2026 SALI (ARİFE GÜNÜ)23 Mayıs 2026
Gülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı sezonu başladıGülün başkenti olarak bilinen Isparta’da gül hasadı sezonu başladı22 Mayıs 2026
ISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" MESAJIISPARTA VALİSİ ABDULLAH ERİN'İN "19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA, GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI" MESAJI23 Mayıs 2026
Isparta'da Kurban Bayramı’nda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu 2026Isparta'da Kurban Bayramı’nda Açık Olacak Fırınlar Belli Oldu 202622 Mayıs 2026
İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Bülteni (21 -27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası)İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Basın Bülteni (21 -27 Mayıs Türk Mutfağı Haftası)23 Mayıs 2026
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-40)İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-40)23 Mayıs 2026
Isparta’da Zararlılara Karşı Doğal Mücadele BaşladıIsparta’da Zararlılara Karşı Doğal Mücadele Başladı20 Mayıs 2026
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-30)İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-30)23 Mayıs 2026
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevi Basın DuyurusuSosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Aşevi Basın Duyurusu23 Mayıs 2026
İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-39)İl Emniyet Müdürlüğü Basın Bülteni (2026-39)23 Mayıs 2026
İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteniİl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni23 Mayıs 2026
Isparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat ÇekiyorIsparta’da Ev Sahibi Olmanın Yeni Yolu Dikkat Çekiyor25 Mayıs 2026
Antalya’da Kritik Yangın Toplantısı BaşladıAntalya’da Kritik Yangın Toplantısı Başladı20 Mayıs 2026