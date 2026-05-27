Plakasını Ters Çevirdi, Cezadan Kaçamadı

Isparta’da gece saatlerinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde kuralları hiçe sayan motosiklet sürücüsüne ağır yaptırımlar uygulandı.

Edinilen bilgilere göre olay, 24 Mayıs gecesi Mimarsinan Caddesi 1738 Sokak üzerinde yapılan uygulama sırasında meydana geldi. Polis ekiplerince durdurulan motosikletin plakasının ters çevrilerek trafiğe çıkarıldığı tespit edildi.

Yapılan kontrollerde sürücünün ehliyetsiz olduğu da belirlenirken, ekipler tarafından çok sayıda trafik ihlali nedeniyle işlem yapıldı. Plakayı gizlemek amacıyla ters çevirdiği öğrenilen sürücüye ve ruhsat sahibine toplamda 220 bin TL’ye yakın idari para cezası uygulandı.

Öte yandan kuralları ihlal eden motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edilirken, olayla ilgili gerekli işlemlerin başlatıldığı öğrenildi.

