Otomatik Vitesli Araç Kullananlar Dikkat! Bunu Yapanlar 100 Bin TL Ödeyecek

Otomatik şanzımanlı araçları kullanan sürücülere önemli bir uyarı geldi. Experix Kurumsal Oto Ekspertiz Genel Koordinatörü Alperen Temizyürek, otomatik vitesli araçların yanlış kullanımının ciddi maliyetlere yol açabileceğini belirtti.

Özellikle trafik ışıklarında veya park ederken yapılan yanlış vites değişikliklerinin ve araç yükünün şanzımana bindirilmesinin büyük deformasyonlara neden olabileceği ifade edildi.

Temizyürek, bu tür şanzıman değişikliklerinin maliyetinin 100 bin liraya kadar çıkabileceğini vurguladı. Son zamanlarda yapılan ekspertizlerde otomatik şanzımanlı araçların çoğunluğunu oluşturduğunu ve kullanıcı hatalarının ve eksik bakımların yüksek maliyetli arızalara yol açtığını belirtti.

Öte yandan, otomatik vitesli araçlarda yapılan hatalı park etme ve şanzıman yağı değişiminin yapılmaması gibi durumların parçalarda ciddi problemlere neden olduğu dile getirildi. Bu durumun araçların performansını olumsuz etkileyebileceği ve vites geçişlerinde sorunlara yol açabileceği ifade edildi.

Temizyürek, otomatik şanzımanlı araçların bakımının ve şanzıman yağı değişiminin üretici firmanın önerdiği kilometre aralıklarında yapılması gerektiğini belirtti. Bu önlemlere dikkat edilmediği takdirde, şanzıman değişimi gibi yüksek maliyetli sorunlarla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.