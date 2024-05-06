Noterliklerde Sil Baştan Değişiklik! 81 İlde İşlemler Artık Bu Şekilde Yapılacak

Noterlik hizmetlerinde köklü değişiklikler yaşanıyor. Adalet Bakanlığı'nın verilerine göre, noterlik sayısı 2002'den bu yana 2 bin 385'e yükseldi. Bu dönemde hayata geçirilen yenilikler arasında e-noterlik, nöbetçi noterlik ve güvenli ödeme hizmeti gibi uygulamalar öne çıkıyor.

Nöbetçi noterlik uygulaması 6 Nisan 2019'da başladı ve bu süre zarfında 5 milyon 720 bin 451 işlem gerçekleştirildi. Adalet Bakanlığı ve Türkiye Noterler Birliği iş birliğiyle 3 Şubat 2020'de başlatılan Güvenli Ödeme Sistemi kapsamında ise 55 bin 374 güvenli ödeme işlemi gerçekleştirildi.

Ayrıca, aynı tarihte noter ücretlerinin kredi kartıyla ödenmesi uygulamasıyla 33 milyon 481 bin 625 işlem yapıldı. Kimlik sahteciliğini önlemek amacıyla ise parmak iziyle kimlik doğrulama yöntemi üzerinde çalışılıyor. Pilot uygulama olarak başlatılan bu yöntemle, 3 bin 779 kimlik doğrulama işlemi gerçekleştirildi.

Bu değişikliklerin, noterlik hizmetlerinde daha güvenilir ve etkili bir sistem oluşturmayı hedeflediği belirtiliyor. Planlar arasında, 2024 yılı içinde bu sistemin tüm noterliklerde hayata geçirilmesi bulunuyor.