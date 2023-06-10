Benzine ve Motorine Zam Geldi: Fiyatlar Pompa Fiyatlarına Yansıdı

Benzin ve motorin fiyatlarına yapılan zam, gece yarısından itibaren pompa fiyatlarına yansıdı. Benzine litre başına 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruşluk zam gerçekleşti. İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan 23,99 liraya, benzinin litresi ise 23,99 TL'den satılmaya başlandı. Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişiklikleri gözlemleyerek benzin ve motorin fiyatlarını takip etmeye devam ediyor.

NTV'nin haberine göre, gece yarısından itibaren benzine litre başına 2 lira 70 kuruş, motorine ise 1 lira 37 kuruşluk zam yapıldı. Bu zam oranları pompa fiyatlarına yansıdı.

Güncellenen akaryakıt pompa fiyatlarına göre İstanbul'da motorin litre fiyatı 22,11 liradan 23,99 liraya, benzinin litresi ise ortalama 23,99 liradan satılmaktadır. Vatandaşlar, Brent petrol fiyatları ve döviz kurlarındaki değişikliklerin benzin ve motorin fiyatlarını nasıl etkileyeceğini yakından izlemeye devam etmektedir.