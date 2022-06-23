Isparta Belediyesi yoğun yağışlar dolayısıyla Toptancılar Sitesi bölgesindeki biriken suların tahliyesi amacıyla gerçekleştirdiği altyapı çalışmalarının ardından yolda trafik yoğunluğunun daha az olduğu gece saatlerinde asfaltlama yaptı.Isparta Belediyesi yoğun yağışlardan dolayı Toptancılar Sitesi bölgesindeki biriken suların tahliyesi amacıyla var olan 400’lük yağmur suyu hattına ilave olarak 500’lük yeni hat çalışması gerçekleştirdi. Çalışmaların son etabı Isparta Anadolu Lisesi ile Toptancılar Sitesi arasında kalan bölümde yapıldı. Bu kapsamda 1400 metrelik yağmur suyunun döşenmesi yapılan bağlantı ile tamamlandı. Isparta Belediyesi Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünce gerçekleştirilen çalışmalarda 500 metrelik kanalizasyon hattının da aktarması yapıldı.Altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından Toptancılar Sitesi kavşağında asfaltlama çalışması gerçekleştirildi. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu bölgelerde gece mesaisi yapıyor. Ekipler, trafik yoğunluğunun daha az olduğu gece saatlerinde Toptancılar Sitesi kavşağında altyapı çalışmasının tamamlandığı alanda asfaltlama gerçekleştirerek, yolu trafiğe tekrar açtı.