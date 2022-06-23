Isparta Belediyesi ve Yargı Akademi işbirliği ile ücretsiz Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Tekrar Kampı düzenleniyor. KPSS adayları Genel Kültür, Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri alanlarında en yetkin öğretmenlerden konuları dinleyerek, sınava hazırlanıyorlar.Belediye Kültür Merkezi Gül Salonunda düzenlenen KPSS Tekrar Kampının ilk etabına yaklaşık 850 öğrenci kayıt yaptırdı. 29 Haziran’a kadar devam edecek olan KPSS Tekrar Kampı bugün Tarih dersiyle başladı. KPSS adaylarının yoğun ilgi gösterdiği tekrar kampında ilk gün tarih konuları anlatılarak, soru çözümleri gerçekleştirildi. Bir hafta sürecek olan KPSS Tekrar Kampı 24 Haziran’da Coğrafya, 25-26 Haziran Eğitim Bilimleri, 27 Haziran Matematik, 28 Haziran Türkçe ve Vatandaşlık, 29 Haziran’da ise Tarih alanında konu tekrarları ile devam edecek, soru çözümleri gerçekleştirilecek. İlk etabın tamamlanmasının ardından ikinci etap KPSS Tekrar Kampı düzenlenecek.KPSS Tekrar Kampına katılan öğrenciler, KPSS’ye hazırlandıkları bu süreçte böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiler. KPSS Tekrar Kampının kendileri için çok verimli geçtiğini ifade eden öğrenciler, “Belediyemiz ve Yargı Akademinin düzenlediği KPSS kursuna katıldık. Bizim için çok güzel oldu. Belediyemize teşekkür ederiz. İnşallah KPSS’de Isparta’nın adını duyururuz. Salonda çok güzel olmuş. Başta Belediye Başkanımız olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ederiz” dediler.