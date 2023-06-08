Isparta, ulusal organizasyonlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor. 2022-2023 Türkiye Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Basketbol Türkiye Birinciliği müsabakaları, ilimizde gerçekleştirilecek. Müsabakalar 12 Haziran 2023 tarihinde sona erecek.Dört gün sürecek olan bu müsabakalara toplamda 16 takım katılacak. Bu takımların 8'i kız, 8'i erkek olmak üzere toplamda 192 sporcu mücadele edecek.Müsabakaların teknik toplantısı, 7 Haziran 2023 Çarşamba günü Gençlik Merkezi toplantı salonunda gerçekleştirildi. Kız müsabakaları Işıkkent Spor Salonu'nda, erkek müsabakaları ise 6 Mart Spor Salonu'nda oynanacak.İl Müdürü Mahmut Danayiyen, 2022-2023 Türkiye Okul Sporları Yıldız Kız-Erkek Basketbol Türkiye Birinciliği müsabakalarının ilimize ev sahipliği yapmasından büyük memnuniyet duyduğunu ifade ederek, tüm Isparta halkını müsabakaları izlemeye davet etti.Bu heyecan dolu müsabakaların, ilimizdeki genç sporcuların yeteneklerini sergileme ve rekabet etme fırsatı sunacağına inanıyoruz. Başarılar dileriz!Not: Bu haber, Isparta Son Dakika Haber Ajansı'ndan alınmıştır.