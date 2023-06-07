Isparta Belediyesi'nde görevli kadrolu ve ISBEL AŞ. çalışanı işçiler, uzun süredir elde edemedikleri kazanımlarından dolayı mevcut sendikalarından istifa ederek HAK-İŞ Hizmet-İş Sendikası'na üye olmaya karar verdiler. Bireysel olarak aldıkları bu kararla birlikte işçiler arasında olumlu bir atmosfer oluştu. İşçiler, günümüz ekonomik koşullarına uygun, mali ve sosyal hakların iyileştirileceğine ve en önemlisi uygulanabilir bir toplu iş sözleşmesinin artık gerçekleşeceğine inandıklarını dile getirdiler.Hizmet-İş Genel Başkan Vekili Halil Özdemir, İl Başkanı Caner Macit ve Genel Başkan Danışmanı Aytekin Koç liderliğindeki Hizmet-İş heyeti, süreci takip etmek için Isparta'ya gelerek Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Ardından Belediye Başkan Yardımcısı Fahretdin Gözgün ile bir araya gelen Hizmet-İş yöneticileri, HAK-İŞ ve Hizmet-İş'in temel ilkeleri, taşeron sorununun çözümüne yönelik mücadele ve işçilerin en büyük beklentisi olan daha iyi bir toplu iş sözleşmesi talepleri konularında Belediye işçileriyle fikir alışverişinde bulundu.Ispartalı Emekçiler, Hizmet-İş Sendikası bayrağının Isparta'da dalgalanmasına yürekten inandıklarını belirtti ve tüm Belediye işçilerini üye olmaya davet ettiler.