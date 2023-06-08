26. Isparta SANTEK Yapı Dekorasyon Mobilya Fuarı Açıldı







Fuar, yapı malzemelerinden dekorasyon ürünlerine, mobilyadan ev tekstiline kadar geniş bir yelpazede firmaları ve ziyaretçileri bir araya getirdi. Gökkubbe Ulusal Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen fuar, 7-11 Haziran 2023 tarihleri arasında ziyaretçilere kapılarını açacak.Fuarda, yapı ve dekorasyon ürünleri, mobilya, halı, ev tekstili, kapı ve pencere sistemleri, mutfak dolapları, banyo dolapları, cam balkon, panjur sistemleri, zemin kaplamaları, ısı, su ve ses izolasyon ürünleri, asansörler, otomatik kapılar, güvenlik sistemleri, ferforje ve alüminyum korkuluk sistemleri, doğalgaz ürünleri, ısıtma, soğutma, havalandırma sistemleri, güneş enerji sistemleri, klima sistemleri, market ve pasta dolapları, endüstriyel mutfak ekipmanları gibi birçok ürün ve hizmet kategorisi yer alıyor.Fuarı düzenleyenler arasında Ahmet Sırça ve Onur Çarkçı gibi önemli isimler bulunuyor. Fuar, Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşiyor ve ziyaret saatleri hafta içi 14:00 - 22:00, hafta sonu 12:00 - 22:00 olarak belirlendi.Bu haber, Son Dakika Isparta Haberi olarak yayınlanmıştır.