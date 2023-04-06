Teknolojik tam donanımlı Temizlik Aracı ile camilerdeki halılar ve şadırvanlar kolaylıkla yıkanıyor.

Isparta Belediyesi, camilerdeki çevre düzenleme ve temizlik çalışmalarına devam ediyor.

Fatih Mahallesi'ndeki Medine Camisi'nde ilk kez kullanılan Cami ve İbadethane Temizlik Aracı, halıların tam otomatik yıkamasını sağladı.

Son dakika Isparta Haberi: Isparta Belediyesi, teknolojik tam donanımlı Mobil Cami ve İbadethane Temizlik Aracı'nı hizmete soktu. Aracın içerisinde bulunan basınçlı ve vakumlu makine sayesinde camilerin halıları ve şadırvanları kolaylıkla yıkanabiliyor. Ayrıca aracın sahip olduğu makine, sel ve su baskınlarında suyun tahliyesi için de kullanılabiliyor. Cami ve İbadethane Temizlik Aracı ilk olarak Fatih Mahallesinde bulunan Medine Camisinde kullanıldı. Isparta Belediyesi, şehirdeki camilerin çevre düzenleme ve tuvaletlerini yenileme çalışmalarını sürdürürken, diğer tarafından rutin olarak camilerin temizliklerine devam ediyor.